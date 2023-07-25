為培養更多女性STEM等人才，陽明交大邀請新竹女中成為附屬高中，目前已組成21人工作小組啟動計畫。竹女校友會成員、新竹市前市議員李妍慧則對改隸與否持開放態度，但需要找到贊成的理由，建議校方應多凝聚共識並對外說明交代。竹女校友、新竹市議員廖子齊則表示，完全不樂見其成，也提三點建議，望母校三思。

陽明交大邀竹女改隸附中，宣布成立21人工作小組，也引發竹女校友間的熱烈討論。李妍慧說，李妍慧說，明年竹女適逢100周年校慶，卻可能是竹女校史獨立一頁的結束，心中五味雜陳，她對改隸持開放態度，沒有一定反對，但需要找到贊成的理由。她也納悶，這些校際的合作，一定要改隸於下才能達成嗎？

因應少子化的趨勢，高中辦學越來越競爭，需要提升位階，但李妍慧也認為，這對第一志願的學校來說沒必要，且改隸對「打破明星高中」絕對是反效果，明星高中、大學地位將堅若磐石，反而其他落在領先群之外的普通高中跟私校，變成生存遊戲的主戰場，盼校方應跟校友及社會大眾說明交代改隸好處。

市議員廖子齊則表示，身為竹女校友，完全不樂見其成，她也提出3點，女性STEM人才的培育，不一定要透過併校才能達成，產學合作交流有許多方式，以改隸成附中為手段，我認為並不是達成目標的最佳方式。

而且1924年創立的新竹女中，百年校慶在即，正當校友們期盼一同歡慶之際，校方送出的卻是滅校大禮，這樣2024年的百年校慶還要辦嗎？簡直是喪權辱校。過往大學併高中從未發生第一志願學校更名附中的情事，在這點搶第一，真心不解為何母校的校務會議要選擇自降校格？

廖子齊也提到，台積電日前才將全台12所女校列為重點宣導對象，並於上學期在建國中學、中山女中及台中一中等三校，推出「SEMI神秘積星站」高中微課程。但具地緣的新竹女中卻沒在第一波合作，十分可惜，校方應多促成。

廖子齊也舉例，師大附中的校慶是以1947年的改制為起始，而非1937年（昭和12年）4月1日，當時的台灣總督府在附中今日原址設立「台北州立台北第三中學校」為始，也呼籲和她一樣反對竹女變陽交附女的竹女校友、和正在就讀的學妹，踴躍校方提出諍言。