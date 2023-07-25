最新消息指出，蘋果將要求供應商今年生產約8500萬支iPhone 15系列手機，大致維持去年iPhone 14的生產水準。雖然蘋果預期整體智慧手機市場將放緩，但仍看好自家手機出貨維持穩定。此外，知情人士透露蘋果考慮提高Pro機型售價，可望為其整體營收帶來提振。

業界預期iPhone 15新機系列將包括iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max。

自新冠疫情爆發以來，蘋果就未曾調整iPhone新機價格，在美國，iPhone Pro售價自999美元起跳，而螢幕較大的Max機型價格自1099美元起跳。

消息人士表示，由於CMOS圖像感測器生產面臨挑戰，蘋果不得不將入門款iPhone 15出貨預測下調約200萬支，並寄望由Pro高階機型來填補營收缺口。

針對日前媒體報導新機的螢幕問題，消息人士表示，iPhone 15螢幕雖然有些小問題，但一、兩周內就能解決，對整體生產影響有限。

蘋果未回應媒體置評請求。

根據業界傳聞，iPhone 15全系列手機將採用USB-C、iPhone 15 Pro Max將配備潛望式鏡頭，天風國際證券分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）表示，這將是蘋果唯一配備此種鏡頭的機型。

此外，消息指出iPhone 15 Pro/Pro Max將採用台積電3奈米製程生產的A17 Bionic晶片，這也是蘋果首度採用這項尖端工藝。