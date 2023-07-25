微星今年上半年營收為848.92億元，年減16%；技嘉上半年營收為544.7億元，年減1.45%。微星連7年現金股利在4元以上，技嘉連3年現金股利在4元以上。

微星本周宣布和CAPCOM合作，只要購買指定微星電競顯示器，即可於微星官方活動網頁兌換《異域龍潮》PC版遊戲序號，並獲得特別的微星x《異域龍潮》貼紙，一同享受這款史詩遊戲中的未來冒險。《異域龍潮》是一款線上團隊對戰動作遊戲，玩家將會身穿專為不同定位而設的最先進動力服「強攻裝甲」，對抗以壓倒性數量侵襲而來的「恐龍爆發」。

微星MAG 274UPF顯示器，憑藉4K解析度，144Hz刷新率的Rapid IPS面板，MAG 274UPF提供更廣闊的遊戲場景與沉浸感受，搭配視覺效果，為玩家帶來流暢的遊戲體驗。

MAG 325CQRF-QD顯示器採用31.5吋Rapid VA曲面面板，170Hz刷新率和Quantum Dot（QD）量子點技術，為玩家提供沉浸式的遊戲體驗與驚豔的視覺效果，遊戲畫面保有鮮豔準確的色彩表現。