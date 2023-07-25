近幾年各大學申請教育部玉山學者及玉山青年學者計畫的通過率約3至5成，通過件數與實際聘任人數也有一些落差，教育部表示，原因包括外國其他大學同時延攬，學者選擇至他國就職、家庭因素、個人行程無法配合，另有少數是兩校以上同時申請同一位學者，學者選擇至其中1校就任等。

為協助各大專校院延攬國際頂尖人才，教育部從107年起推動玉山學者計畫，玉山學者外加薪資每年最高新台幣500萬元，一次核定3年；玉山青年學者外加薪資每年最高150萬元，一次核定5年。

教育部表示，今年玉山學者計畫共有14校提出87件申請計畫，審查後通過42案，通過率48％，其中含11案玉山學者、31案玉山青年學者；另核有10件國際優秀人才，總計補助52件。今年玉山學者（專任教師）外加薪資獲500萬元計1人、玉山青年學者外加薪資獲150萬元計6人。

今年獲准聘請玉山學者、玉山青年學者及國際優秀人才的學校，分別是台大、清大、成大、陽明交大、台師大、中興、中央、中山、中正、虎尾科大、北醫大學等11校聘任。

之前3年玉山學者計畫之申請、通過與實際聘任數為：109年度，申請數98、通過數43、實際聘任數35；110年度，申請數94、通過數36、實際聘任數35；111年度，申請數118、通過數45、實際聘任數40。

教育部統計，從107至112年各大學申請玉山學者計畫的通過率分別為32％、31％、44％、38％、38％及48％，112年的通過率已經是歷年來最高。

為協助玉山學者來台籌組團隊，教育部表示，除要求計畫書中應敘明校內教研人員共組團隊、共同執行教學或研究計畫之規畫。有關邀請研究團隊來台，因涉及申請學校規畫，教育部將視學校需求持續與學校研議，協助學校延攬人才。