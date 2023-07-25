「最美性學博士」許藍方3年前被週刊踢爆不倫已婚男醫後，她在臉書批評鏡週刊報導不實，遭週刊求償10萬元並要她刪除貼文並刊登澄清啟事60天，台北地方法院判決鏡週刊敗訴，許藍方免賠，鏡週刊不服提上訴，遭台灣高等法院駁回，全案可上訴。

經營週刊的精鏡傳媒公司主張，許女在2020年9月間與已婚男子交往並發生性關係，該不倫戀遭對方配偶發現後對許女提起訴訟，週刊取得並依據許女對話紀錄為相關報導，但許女竟在臉書貼文指摘伊報導不實、未經完全查證、詆毀週刊及誤導大眾須負賠償責任。

高院駁回上訴，認為週刊所為報導確有部分內容不實在或不能認為實在，許女的言論指摘報導內容不實，乃平衡週刊不實報導之合法自辯行為。

高院認為，許的言論另指稱週刊未經完全查證、惡意詆毀甚至誤導大眾等語，則為未使用偏激字眼且未逾必要程度之評論，而週刊就報導內容屬實部分固有報導之合理依據，然不能就無合理依據部分憑空杜撰，而禁止他人澄清或發表評論，判決週刊敗訴。