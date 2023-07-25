民進黨立院黨團今開記者會呼籲柯文哲，「停止卸責耍賴」，民進黨也開啟全力打柯模式，要求柯文哲應該適可而止。（摘自民進黨立院黨團直播）

民眾黨總統參選人柯文哲近日被爆出，於台北市長任期內完工的台北流行音樂中心，尚有1.9億工程款未結清，每月利息高達80萬元，民進黨立院黨團今開記者會呼籲柯文哲，「停止卸責耍賴」，民進黨也開啟全力打柯模式，要求柯文哲應該適可而止。

吳思瑤表示，民眾黨議員為了幫柯文哲解套，走頭無路還想硬拗，把當年好意替台北市爭取預算的她也扯下水，竟拿她2016年的質詢，剪貼拼湊去脈絡化，斷章取義散播「吳思瑤說柯P是苦主」、「吳思瑤支持中央幫北流買單」，根本就是惡質的假新聞。

吳思瑤指出，北流風光開幕，卻被踢爆還有1.9億工程款，債留後人，連預算都沒有編，2016年她為台北市政府發聲，爭取額外預算，柯市府和民眾黨的一群人移花接木，轉換為2023的立場；她強調，2016年的時空背景合理合法，她履行立委職責，但2023年這種不合理的情形，她認為一毛錢也不該給。

2008年愛台12建設是馬英九提出的，當時只有45億，後來柯文哲接手陷入僵局，2016年她當選出面替北市府發聲，向時任文化部長的鄭麗君要求，希望中央能夠幫忙，質詢後還正式提案，文化部開始與北市府協商。

吳思瑤說，柯市府2018年正式提出修正計畫，從原本10.44億的預算暴增為15.29億，總共花費60.79億，時任行政院長的賴清德也同意，但請市政府避免不必要的設計，代辦協議書也寫清楚，北流工程以60.79億為限。

吳思瑤表示，從這個過程中柯市府要求的費用，賴清德給好給滿，這是民進黨推動文化建設不分黨派，沒想到柯文哲食髓知味，被踢爆還有1.9億工程款，繼續故技重施，由民眾黨帶風向，說吳思瑤該買單，如果預算不合理，中央一毛也不應當買單。

吳思瑤批評，柯文哲無能，不要讓別人為他擦屁股，把國庫的民脂民膏當作提款機，把文化建設惡意扭曲成為政治提款機，柯文哲把藝術文化貶為不入流還抹黑中央，希望能停止扭曲事實的政治攻擊，應該適可而止。