陸軍六軍團第三支部祥豐營區24日下午，官兵搬運120迫炮彈藥，因不明原因突然發生爆炸，造成9名士官兵受傷。（讀者提供）

陸軍六軍團第三支部祥豐營區昨24日下午發生彈藥爆炸意外，行政院長陳建仁25日上午視察中央災害應變中心，他接受媒體採訪時指出，事發後第一時間指示國防部妥善照顧受傷官兵，給予最好的醫療照顧，盡早調查事件發生原因。

位於基隆中正區祥豐街的陸軍六軍團第三支部祥豐營區，昨午3時，多名官兵搬運120迫炮彈藥時，因不明原因彈藥突然爆炸，造成9員官兵受傷，洪姓中士傷勢嚴重，左手明顯炸傷，右側大腿穿刺傷出血。尹姓上士臉部、雙手有2度至3度燒燙傷，左手遭嚴重炸傷，骨頭和韌帶外露，另外5名傷患傷勢較輕，多半為擦傷、耳鳴或頭暈。

陳建仁指出，「總統和我在第一時間接到意外消息，立刻指示國防部妥善照顧受傷的官兵，給予最好的醫療照顧」，同時應要盡早調查事發原因，對外界做充分說明。

由於營區緊鄰加油站、市場，附近居民要求彈藥庫遷離住宅區，避免再度發生爆炸，針對民眾的疑慮，陳建仁表示，已要求國防部與周邊的居民做好溝通，降低民眾的恐慌。