現今社會離婚率高，一名女網友正打算離婚，結果最近婆婆開始規劃明年初的全家出國旅行，準備訂機票、房間，由於婆家平時對她很好，讓她很苦惱該怎麼拒絕，發文求助。

原PO日前在Dcard發文，表示婆婆群組中說明年初要全家出國旅行，詢問大家時間要訂機票，但原PO已經鐵了心要離婚，目前正在法律諮詢，透露與先生談離婚多次溝通無效，對方堅決不簽字，現在又遇到婆婆規劃全家出國旅遊，讓想離婚的原PO壓力很大。

原PO表示，婆家親戚對她非常好，但她真的不想再繼續這段消耗自我的婚姻，也未告知婆婆她要離婚，如果她說不去，婆婆就要大家一起留在台灣過年，讓她不知道怎麼開口，於是求助網友，該如何拒絕婆婆預訂她明年出國的機票。

貼文PO出後，許多網友紛紛提供原PO解決方法，「如果你暫時是要偷偷法律諮詢完後，再提出離婚，我會先讓他們訂機票，到時候錢再給她們就好」、「先用委婉的方式取消機票，然後慢慢攤牌」，也有人建議原PO直接講要離婚「請準前夫去講」、「早晚都會知道你們離婚，直接讓她知道不就好了嗎？」