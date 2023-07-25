台北市北中正、萬華立委參選人于美人25日表示，她現在最想邀請柯文哲看電影《芭比》，可以學習反思性別平等、刻板印象等概念。（蔡佩珈攝）

716公平正義救台灣活動，讓外界開始關注民眾黨總統參選人柯文哲「仇女言論」。台北市北中正、萬華立委參選人于美人25日表示，她現在最想邀請柯文哲看電影《芭比》，可以學習反思性別平等、刻板印象等概念。

媒體詢問，未來是否有可能同框柯文哲？于美人表示，目前不太可能，但她現在最想邀柯文哲一起看《芭比》，因為在此部電影裡，可以反思性別平等、刻板印象等概念，想必有很多可以學習的地方，相信柯文哲也是願意學習的人。大家可以陪柯一起看電影，再問他有什麼觀後心得。

于美人認為，仇女或厭女定義現在已變得非常嚴格，像是之前有一位22歲的女生跟她說，「女兒是生來疼的，兒子是要嚴格教育的」、「女人要遵守三從四德」等言論，都會被認為是厭女，此概念挑戰許多過往人們對於性別的概念。

于美人表示，政黨競爭天經地義，但不該把仇女加工成標籖，惡意地貼到競爭對手身上，製造兩性關係的緊張。大眾應趁這次新聞事件，來了解「仇女」在現代社會中的意涵，並多理解性別意識。

她強調，仇女不該被簡化成一張張的符咒，只要貼到誰，誰就被獵巫，符紙很輕的，難保那一天不會飄到自己身上。

媒體追問，是否認為柯文哲的性別平權概念有待加強？于美人表示，不只有柯文哲，連她都想要去學習、充實自己的不足，不論哪一黨都要有終身學習與充實自我的態度。