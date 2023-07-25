遭停職中的台北市政府祕書處專門委員孫清泉，2010年2012年擔任北市體育處長期間，收賄讓特定民間團體得以取得公園場地優先使用權及場地使用費、保證金減免之優惠，最高法院駁回孫的上訴，依不違背職務收受賄賂罪判刑4年6月，未扣案犯罪所得13萬元沒收，全案定讞。

孫清泉被控貪汙案，台北地檢署將孫不起訴，但再議後，高檢署罕見未經自為偵查程序，2度撤銷並命令北檢起訴，台北地方法院一審審理後，認定他觸犯10個收賄、圖利等罪，共貪汙35萬元，合併執行8年4月徒刑，上訴後，台灣高等法院二審改認定他獨犯3個收賄罪。

高院考量孫男長期任公職，案發時已高升到體育處處長，綜理北市轄內相關體育活動業務，於公務體系中有相當地位，僅因一己貪念，利用審核人民團體申請體育處代向管理機關（公園處）申請場地等職權，與民間業者收受賄賂。

高院認為，他收賄金額雖都不大，也查無違背職務之行為，審酌孫男犯後，歷經多年偵審，始終否認犯行，對自身錯誤未有任何反省或悔悟之意，態度不佳，判刑4年6月，孫提上訴，遭最高法院駁回確定。