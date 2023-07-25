周宜霈（大牙）上月發文控訴11年前遭前老闆陳建州（黑人）性騷擾，陳建州及老婆范瑋琪提告民事訴訟、求償1000萬，並要求大牙在臉書發布道歉聲明置頂3日，不過昨陳建州撤告，改提出刑事告訴，同時，他也悄悄換了律師，改由曾在檢察署服務達15年的蘇志倫律師接手。

陳建州撤回民事訴訟、改提刑事告訴，在周宜霈曬出的撤回起訴狀，可以看到黑范夫妻換了律師，改由蘇志倫律師接手，而這位蘇志倫律師是現任法律事務所所長，曾在檢察署服務15年，並在大專院校、補習班、司法官訓練所和法官學院教學長達20年。

根據事務所資料顯示，蘇志倫專長財務金融、商務法律案件、智慧財產權爭議、不動產糾紛、勞資糾紛、稅務爭議、公平交易法、工程、國際貿易等等，並出版多本刑法專業書籍，擁有豐富實務經驗和專業。

針對陳建州撤回民事訴訟，大牙發文表示：「相信事實是不容挑釁的」，陳建州則透過經紀人發聲：「本人不佔用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。」對此，台北地檢署證實，上周已收到陳建州的告訴狀，並於上周五分「他」字案偵處，大牙是「他字案」被告，告訴案由為「妨害名譽」。

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