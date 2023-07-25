新竹市1名鄭姓被害人因誤入假投資代操作股票詐欺集團之陷阱，而遭詐騙80萬元，嫌犯要求面交款項時，警方將計就計，在鈔票當中夾藏千元冥紙鈔，嫌犯也不查照收，這時埋伏一旁的刑警一擁而上，當場將他逮捕送辦。

鄭姓被害人因誤入假投資代操作股票詐欺集團之陷阱，而遭詐80萬元，詐欺集團得款後，食髓知味，再向被害人誆稱投資款項遭凍結需繳交14萬元處理費，要求被害人依據指示面交，約定於新竹市香山區某連鎖超商內交付款項，案經被害人察覺有異而向警方報案。

員警獲報後積極偵辦派員前往現場埋伏查緝，同時利用2張千元真鈔中間夾帶100多張千元冥紙鈔交予被害人攜帶前往，楊姓犯嫌出現取款之際，被埋伏員警當場緝獲。

警方鍥而不舍持續向上溯源，深知詐欺集團成員間互不相識，喬裝成楊姓車手持作案行動電話與陳姓收水手聯繫，佯稱已順利得款，依指示前往新竹高鐵站附近另一家超商內交付贓款，偵辦人員隨即前往埋伏。

警方於陳姓犯嫌依約出面取款，並支付3000元「工資」給喬裝車手之員警時，上前順利逮捕陳姓犯嫌到案。全案經詢據二嫌後，依詐欺等罪嫌報請地檢署偵辦，復經承辦檢察官複訊後，諭知車手楊姓犯嫌交保候傳，另收水手陳姓犯嫌則向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

新竹市警察局第三分局今年上半年偵破多起詐騙案，偵辦過程中分別以喬裝性交易者、馬伕、夾娃娃機店消費者、被害人親友等「以詐打詐」之方式，緝獲包含假網拍、假投資及拘禁人口等多起詐欺案犯嫌。

警三分局長林炎巨表示，為維護治安，將成立專案小組持續向上溯源，追查詐欺集團其他成員，同時向下清查其他被害人，全力偵辦以安民心，同時呼籲民眾切勿相信陌生人及網路上所提供之投資訊息，或加入不熟悉之通訊軟體群組或社團，以免受害。