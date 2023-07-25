蘋果公司今天身陷集體訴訟案，英國1500多家應用程式（App）開發商不滿App Store的收費方式向蘋果提告，求償7.85億英鎊（約新台幣313億元）。

路透社報導，包括App Store在內，蘋果服務業務過去幾年收益快速成長，目前每季在200億美元左右徘徊。

然而，蘋果向一些App開發商收取15%到30%的高額佣金，一直遭受諸多批評，也因此在數個國家遭反托拉斯主管機關鎖定。

蘋果先前表示，App Store上85%的開發者不支付任何佣金，蘋果也協助歐洲開發者透過App Store觸及全球175個國家的市場和客戶。

英國東安格利亞大學（University of East Anglia）競爭政策中心（Centre for Competition Policy）教授、經濟合作暨發展組織（OECD）前經濟學家恩尼斯（Sean Ennis）代表1566名App開發者向英國競爭上訴法庭（Competition Appeal Tribunal）提出這起訴訟。

恩尼斯在聲明中表示：「蘋果向App開發商收取過多費用，唯一的可能是出於在iPhone和iPad上配銷應用程式的壟斷。」

「收費本身就不合理，還構成定價濫用，不僅傷害App開發商，也傷害了買家。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）