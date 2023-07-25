灣聲樂團舉辦首屆國際音樂大賽「弦樂四重奏」，日前在北藝大音樂廳舉辦決賽，社會組冠軍由俄國團體「Klever Quartet」獲得，抱回1萬元美元獎金。大賽主席李哲藝表示，希望透過這次比賽，能讓各國音樂家都有機會演奏和了解台灣音樂。

和傳統的音樂比賽需演奏古典音樂曲目不一樣，灣聲樂團的國際音樂大賽「弦樂四重奏」，參賽曲目需以台灣素材創作、台灣作曲家作品為主，決賽指定曲包括作曲家王敏玲《蝶戀》、王鈺淩《生肖嘉年華》。比賽全程分三階段進行，初選採用線上報名，複賽、決選階段以現場演奏方式評選，同時還有網路直播賽程。

首屆團體組成包括曾耿元、Patricia Shih、Nikita Pogrebnoy、梁建楓、Artem Konstantinov、蘇顯達、吳庭毓、黃維明、鄭立彬、薛志璋、李宜錦，以及李哲藝。青少年組第一名由台灣團隊「Dreamers」獲得。