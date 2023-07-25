中共中央政治局昨天（7月24日）召開會議，分析研究當前經濟形勢並部署下半年經濟工作，明確指出當前大陸經濟運行面臨新的困難挑戰。面對內需不足、一些企業經營困難、重點領域風險隱患較多、外部環境複雜嚴峻等現實問題，就做好下半年經濟工作，會議給出全面指導。華夏新供給經濟學研究院院長，中國財政科學研究院研究員、博士生導師賈康今天在《環球時報》撰文分析，會議傳達5項重點內容。

一、堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，構建新發展格局，將全面深化改革開放與加大宏觀政策調控力度緊密結合。這涉及將推進現代化主線上的「跨週期」供給側結構性改革與當前階段「反週期」的擴大內需政策方針作一體化的正確把握。於持續深化改革開放中堅持「兩個毫不動搖」、切實提高國有企業核心競爭力，切實優化民營企業發展環境，著力構建法治化、國際化、規範化的統一大市場，並鼓勵地方、企業在改革開放中先行先試，積極對接國際高標準經貿規則。這樣以制度創新為龍頭將進一步發掘潛力、激發活力、釋放生產力。

二、在擴大內需的宏觀調控中，需精準有力，用好政策空間、找準發力方向。積極的財政政策應順應經濟增速回升而流轉稅增收支持力相應提高的特點，延續、優化、完善並落實好減稅降費政策。穩健的貨幣政策需發揮總量和結構性政策工具作用。宏觀調控兩大政策都要特別注重支持實體經濟、科技創新和中小微企業的發展。

三、積極擴大內需，要正確處理消費與投資兩者之間的關係。以消費拉動經濟增長具有基礎性作用，滿足人民群眾美好需要必須落在終端消費的實現上。這既包括中國疫情得控後餐飲、文旅、體育休閒等服務消費，也更應注重提升居民的汽車、電子產品、家居等大宗消費。同時，應依照社會再生產原理重視有效投資的關鍵作用，因為消費能力最主要的來源是經濟發展初始環節有效投資形成的民眾就業崗位。就業帶來的百姓收入構成了有支付能力的購買力，這是消費可持續的「源頭活水」。

當下，民間投資信心還需提振，預期向好還需要經歷一個恢復過程。要更好地發揮政府投資帶動作用，在加快地方政府專項債券發行和使用的同時，制定和推出促進民間投資的政策措施，多措並舉穩住外貿外資基本盤，多方發掘使消費投資相互促進的積極因素。這樣，以有效投資和多項配套措施貫徹就業方針，通過穩就業、百姓增收來調動消費潛力和改善民生，可望推動國民經濟內生動力持續增強，社會預期持續改善，經濟運行持續好轉。

四、擴大內需還需與優化經濟結構緊密結合。在促進以製造業為代表的實體經濟這一「國民經濟脊梁」高質量發展的視域下，需大力推進現代化產業體系建設，加快培育、壯大戰略性新興產業，打造更多支柱產業，特別是使「數位經濟產業化，產業經濟數學化」，落實好數位經濟與先進製造業、現代服務業的深度融合。推動中國數位經濟平台企業完成整改，使其規範、健康、持續發展，與人工智慧等創新大潮相結合，為中國的產業升級發展，以及「中國製造」向「中國創造」「中國智造」的大進軍，注入新的賦能因素。

五、進一步的工作中，要切實防範和化解重點領域風險。房地產是國民經濟的支柱產業之一，為適應中國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，需要及時調整房地產政策，在「冰火兩重天」格局下，應特別注重因城施策，優化政策工具的使用，結合健康長效機制與房地產發展新模式的打造，淡化治標不治本、副作用明顯的限購、限貸等行政性手段，更好地滿足居民剛需和改善性住房需求。

要保障低中收入階層「住有所居」，需要政府牽頭構建保障性住房的「社會政策托底」機制，積極做好城中村改造。又比如，要有效防範和化解地方債務風險，重點應特別注重地方隱性債標本兼治的「開明渠、堵暗溝」制度建設，並加強財政、金融、審計的風險監管，形成一攬子防風險除隱患的協調配合工作體系。