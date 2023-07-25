彰化縣立花壇國中退休老師李美蘭獲今年教育奉獻獎。（教育部提供／林志成台北傳真）

成功大學機械系退休教授李克讓。（教育部提供／林志成台北傳真）

教育部今天公布今年第18屆教育奉獻獎獲獎人員名單，包括李美蘭、宋德讓及李克讓等20名退休校長及教師獲此殊榮。教育部9月25日在陽明山中山樓舉行「師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」，公開表揚這些得獎者。

為鼓勵校長及教師退休或離職後，持續從事教育或學生輔導等志願服務工作，教育部自2006年起設置「教育奉獻獎」，今年獲獎名單中，原服務於花蓮縣壽豐鄉水璉國小的老師宋德讓，退休之後仍秉持著「活到老、學到老」的精神，努力參與當地原住民族部落的活動以及原住民族教育相關的研習。

宋德讓於2007年參加撒奇萊雅語原住民族語言能力認證考試合格，此後燃燒他對於教育的熱誠，對於族語的教學認真不懈，除持續在水璉國小教授族語外，也在北埔國小、美崙國中及海星高中授課，是花蓮縣多年來進行原住民族語教學最強大的後援。

自彰化縣立花壇國民中學退休的李美蘭老師，守護花壇國中近54年，學生暱稱「阿嬤老師」。李美蘭退休後加入高關懷學生輔導行列，將迷途的青少年導入正軌，感受到個別的關懷；也在成長的花壇社區展現自身專長，義務教授手工藝，讓社區老人動手又動腦。她表示做教育志工是最幸福快樂的事，此生無憾。

原任教於成功大學機械系（所）的李克讓教授，高齡95歲，為本屆教育奉獻獎最年長的獲獎者。李克讓在學術領域機械工程方面貢獻良多，在成功大學成立全國第一所機械研究所博士班，全國首創造船系與機械系航空組，成立製造工程系統學程，對於台灣的造船船艦工業及航太科技產生重大的影響。

李克讓退休後，指導之系友事業有成，並以他之名成立獎學金，近30年來嘉惠學子逾千人，共發放獎學金逾千萬元，在杏壇傳為佳話。