大陸網紅馮提莫外型甜美、嗓音清亮，以網路上翻唱歌曲走紅，知名度頗高，除發行個人單曲，並演唱電視劇、電影的插曲。她昨（24日）突發文稱她罹患甲狀腺癌晚期。醫師表示，甲狀腺癌好發於女性，症狀包括快速長大的頸部腫塊、聲音嘶啞、呼吸困難、持續咳嗽、吞嚥困難，若民眾有以上情況，應儘速就醫治療，若即早發現治療，存活率極高。

根據國泰醫院的衛教資訊，根據衛福部國健署的資料，甲狀腺癌是內分泌系統最常見的癌症，以女性為多，女性發生率是男性的3倍，高峯期是35～55歲，但各年齡層均可能發生。甲狀腺癌堪稱所有癌症中預後最好的癌症，因此民眾罹患甲狀腺癌時，經由積極治療，有很大機會可以痊癒。

國泰醫院表示，在一般民眾中，經由醫師的觸診檢查，僅約1/10民眾有甲狀腺腫瘤，又以女性為佔多數，大部分甲狀腺瘤為良性腫瘤，大部分經初步檢查均診斷為良性，但仍有約5%為甲狀腺癌。

國泰醫院表示，甲狀腺癌初期症狀不明顯，患者的主訴多為無症狀性的頸部腫塊，症狀包括快速長大的頸部腫塊、聲音嘶啞、呼吸困難、持續咳嗽、吞嚥困難。民眾所以若有上述5情況，應該盡速就醫。

至於甲狀腺癌的分類，最常見者為乳突癌，佔甲狀腺癌的80%，通常生長緩慢；濾泡癌則佔15%，這兩種預後良好的甲狀腺癌就佔了甲狀腺癌的95%，一般而言大多數的病人都可以長期存活，第一到第三期的10年存活率約90-95%，第四期10年存活率約50%。

其餘5%則為Hurthle細胞癌、髓質癌、未分化癌等，其中以未分化癌的預後最差。甲狀腺髓質癌第1、2期的5年存活率約90~95%，第3期的5年存活率約80%，第4期5年存活率約25%。甲狀腺未分化癌的5年存活率只有約5%。