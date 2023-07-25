因應颱風來襲，文化局各場館針對樹木加固淺根植栽，修剪樹幅。（曹婷婷攝）

杜蘇芮颱風來勢洶洶，預期將對台灣南部造成嚴重影響，台南市政府繃緊神經，為慶祝台江建庄200年舉辦的「開江紀」裝置藝術展引起熱烈回響，其中，廣受歡迎討論的打卡熱點「台江阿嬤」緊鄰海濱，除了加固也已圍起封鎖線，暫時不接客，做好應變準備。

「開江紀」裝置藝術展暨「棲身的港灣」十六寮民眾共創計畫成果展，展出以來，吸引不少民眾喜愛，專程前來打卡，尤其是位於四草大橋下的「台江阿嬤」、府城天險旁「美麗的蛻變」等作品，都一躍成為打卡熱點，但因為這些展示都位於海濱，文化局除了派員加固也拉起封鎖線。

因應颱風來襲，台南市政府各局處全面動起來，多一分防備、少一分災害，其中，文化局因為展館園區眾多且遍布全市，不少展館更擁有寬廣戶外空間及樹木，為避免強風豪雨將樹木吹倒，甚至影響結構，各園區從前幾天就開始加固淺根植栽，修剪樹幅。

此外，不少建築天溝及排水陰溝也因阻塞影響排水，造成積淹水，也是重點清理區域，工作人員趕在颱風倒數階段加強整理，避免影響建築甚至展場。