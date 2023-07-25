美系外資預估，聯發科第三季營收將僅季增加5~10%，主要仍是因為大陸智慧手機需求在整體經濟復甦疲軟下沒有改善，儘管先前曾認為在智慧型手機價格更有彈性下，終究會刺激智慧機買氣，但5G智慧手機和5G SoC(系統單晶片)的價格可能需要首先進一步下降。整體來說，在終端需求疲軟以及平均售價降低下，預計聯發科第三季智慧型手機收入將放緩。

毛利率部分，美系外資表示，預估聯發科第三季毛利率可能進一步下降至46%，主要就是來自高通在5G SoC中高端領域的競爭(例如Snapdragon 7+ Gen 2)，以及晶圓代工廠商更高的晶圓成本，將對聯發科利潤率壓力即將到來，然而，預計下半年後端代工成本將小幅下降。另外，在定價壓力下，聯發科第三季度營業利益率將進一步下降至13%。

最後，美系外資也認為聯發科不會在法說會中釋出全年營收預估。惟反應智慧型手機SoC庫存調整時間比預期長，該美系外資預估聯發科2023年全年營收將年減少23%。維持聯發科618元目標價、評等維持減碼。