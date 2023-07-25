美中關係不佳，美國與大陸之間的資金流動也受到高度檢視，近期傳出，美國國會要針對5家投資大陸新創科技產業（半導體、人工智慧）的美國風險投資企業進行調查，專家警告，此舉將對美國企業大陸的投資造成廣泛性的衝擊。

綜合外媒報導，為了牽制大陸快速發展，眾議院中共戰略競爭委員會投資審查的企業，包括金沙江創投（GSR Ventures）、華登國際（Walden International）、紀源資本（GGV Capital）及高通風險投資（Qualcomm Ventures），委員會主席Mike Gallagher透露，這四家企業是初步目標，暗示投資調查有可能擴大。

該委員會提到，數據顯示，金沙江創投對大陸人工智慧公司至少有33筆投資，是資助大陸人工智慧發展的美國頂級投資者之一，另外，紀源資本在2015至2021年間，與大陸人工智慧公司進行43筆交易。

此項審查主要針對人工智慧、半導體及量子運算等戰略產業的資金投資，研究機構榮鼎集團Rhodium Group大陸企業諮詢總監Reva Goujon就表示，美國此舉將廣泛衝擊美企對大陸的投資，「雖然該委員會沒有立法權，但擁有傳喚權，可以將這些企業放在監管的關注之下。」

投資研究機構Kyle Stanley風險投資分析師Kyle Stanley持類似看法，他認為，美國此舉將讓想在大陸市場活耀的美國風險投資公司帶來挑戰，且隨著兩國的衝突加劇，美國企業對大陸的投資持續萎縮。