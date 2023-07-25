颱風杜蘇芮朝台灣接近，行政院長陳建仁今（25）日上午視察中央災害應變中心，聽取各部會防颱整備簡報，並與5縣市應變中心視訊連線，屏東縣長周春米則報告屏東整備情形，更請中央協助預置兵力、移動式抽水機以及漂流貨櫃加速移除等作業。周春米也在臉書提醒8事，並強調屏東以最大防災量能備戰，中央地方合力防颱，全面落實整備減災。

杜蘇芮颱風來襲，屏東首當其衝！周春米今在臉書提到，她今早8:30進到消防局和各局處、單位開整備會議，研判颱風最新動態，同步確認防災整備確實到位，災防中心已提升為「一級開設」。9:50與行政院陳建仁院長視訊，報告屏東整備情形，更請中央協助預置兵力、移動式抽水機以及漂流貨櫃加速移除等作業。

周春米表示，目前颱風強度持續增強，屏東預計26日開始從恆春半島出現風雨，災防中心全面進駐，監控各地防災情形，並提醒以下8事：

●由於山區風雨勢會更大，全縣71條土石流潛勢溪流會全面監控，提早撤離。

●沿海低窪地區可能受大潮影響排水不及，必須加強防範。

●各地抽水機具已全面整備，也已調派機具隨時待命，搶修道路和排水設施。

●提醒農漁民做好排水措施防颱。

●社福 、避難空間全面整備，提前做好撤離準備。

●防範鐵皮、廣告、招牌遭強風吹起，務必巡檢固定。

●小琉球交通船7/26-7/28停駛，漂流貨櫃清除作業加速。

●確保水、電等民生資源不中斷，隨時待命搶修。

周春米強調，四年多沒有颱風入侵，屏東將以最大防災量能備戰，中央地方合力防颱，全面落實整備減災。