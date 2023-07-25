中國駐澳洲大使肖千於澳媒撰文，闡述中國經濟形勢和中澳經貿合作，並對澳洲個別人唱衰中國經濟、鼓吹對華去風險予以駁斥，更稱其未真正搞清楚風險是什麼、源頭在哪裡。

香港《信報》報導，肖千在澳洲《金融評論報》發表署名文章，強調中國著力推動高質量發展，堅定不移擴大高水平對外開放，中國經濟穩中向好趨勢顯著，發展潛力深厚，將為包括澳洲在內的各國提供極其廣闊的合作空間和互利共贏的發展機遇。

他指出，當前中澳關係站穩向好，經貿合作取得積極成效，「但澳方個別人唱衰中國經濟，甚至跟風渲染對華去風險論調，忽視中國經濟發展全貌，更未真正搞清楚風險是什麼、源頭在哪裡」。中國堅持與澳洲等各國開展經貿科技投資合作，是機遇不是風險。中國作為澳洲首選的貿易夥伴只會變得更加重要。

肖千稱，中國願同澳洲相向而行，鞏固傳統領域務實合作成果，並在新能源和氣變等新興領域加強密切合作。