韓國近期爆發了「台灣毒包裹」事件，在當地引起了恐慌，後我方調查，這些包裹是自大陸海運來台，經中轉理貨加掛中華郵政郵袋吊牌後，再以空運至韓國，韓國政府已要求大陸官方說明。不過，前立委郭正亮指出，「貨轉郵」服務是中華郵政提供，且韓方多是收到前者的郵政號碼，但他們卻跑去找大陸討要說明，這顯示韓國支持一中政策。

韓國外交部23日表示，已透過駐大陸大使館等單位，要求大陸盡快確認、說明事件事件細節，並稱陸方表示會盡力提供協助。此外，中華郵政表示，已配合提供寄件資訊跟網站資料給韓國郵政，並且通知相關業者，在調查結果出爐前，會暫停韓國的貨轉郵服務。

郭正亮昨（24）日在中天政論節目《頭條開講》表示，這批包裹雖然是從大陸出貨，但有在台灣進行中轉，此外，「貨轉郵」服務是中華郵政提供，韓方收到的資料，也多是前者的郵政信箱號碼。韓國沒找中華郵政，反而找大陸討要說明，顯示他們支持一中政策，「不然你怎麼解釋？」

同台的駐紐西蘭前代表介文汲則研判，這些毒包裹不只從台灣中轉而來，還有一些來自中亞國家烏茲別克，且數量相當多，這應是個組織性行為。介文汲指出，這起事件的相關細節有待進一步釐清，若此時突然出現了事件「結論」，那可能會是種帶風向的行為。