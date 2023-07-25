基隆陸軍六軍團祥豐營區彈藥庫發生爆炸意外，造成9名官兵輕重傷，國防部長邱國正今天上午表示，目前兩名重傷者手部必須截肢，事故原因還在調查，因為這種狀況過去未發生過，也並非人為故意破壞，至於居民要求彈藥庫搬遷，他說「講真的找不到地方」。

邱國正今天上午陪同蔡英文總統前往台北市內湖的三軍總醫院總院區，探視9位因為基隆三支部彈藥庫120公厘口徑迫擊砲彈爆炸受傷的9位士官兵。

邱國正接受媒體採訪表示，很抱歉，軍方出這樣的事情，昨天他接到司令電話以後了解狀況，也跟總統做報告，蔡總統要求務必要把後續的狀況處理好，後續狀況包含：第一個，要釐清到底是怎麼發生的？第二就是人員醫療方面馬上要處理。

在人員方面，他說，目前有兩位比較嚴重，手部可能截肢，洪姓士官上午剛從基隆長庚轉過來三總後，做了清創手術，蔡英文總統上午去看他，意識很清楚，因為插管，講話不方便，但目前醫療狀況都很穩定，後續我們會全力做一個專案編組，把需要康復、復建及一些權益方面全盤掌握。

在輕傷的官兵方面，邱國正表示，蔡總統也去給他們慰勉，這些人目前心理上有很大的傷害，畢竟是被爆炸驚嚇到，院方也有安排心輔人員去給他們做溝通。

至於事故的調查方面，他說，昨晚陸軍司令到現場以後，包括中科院的人、軍備局、205兵工廠，還有檢調單位人員幾乎全部在場，目前我們沒有調查出一個詳細可以讓大家確定的原因。

邱國正表示，我們也很納悶，爆炸的彈藥，彈體沒有看到，但尾翼在那，也就是說尾翼並沒有受到打擊但有裂痕，代表彈體有衝出去，假如是整個碎掉的話，可能官兵的傷勢會更麻煩，所以可能從這裡研判，可能是斷裂的地方把這幾個人傷到。

邱國正表示，目前我們還在調查當中，他問後勤彈藥人員，他們以前沒有遇到這種狀況，所以到目前為止調查持續在做。

他說，這批彈藥是是外離島運回來，這有兩個原因，第一個是老舊，另外一個是多餘，因為軍方年度階段有運補，如果數量有多了就會運回來，放在彈庫，再分批拿出來定期做檢整，所以沒有運輸當中的問題。

但是他說，彈藥爆炸的當下，有兩個正在傳遞當中出的事情，我們要去了解，但他不認為這是人故意做毀壞，也沒有動作太大情況，因為全場有人看到，人員沒有任何的嬉鬧，而且去做檢整的都有合格的證照，不是隨便抓公差去搬一搬，「這一方面我可以跟各位做保證，沒有輕忽的做法」。

至於附近居民要求搬遷彈藥庫，邱國正強調，台灣就是這麼大的地方，我們可以用的地方都已經限縮了，當初也要求我們搬遷，我們也遍尋各地，「講真的找不到地方」。

他說，彈庫在各地都有，又不能把他們移到中南部去，因為作戰作業的需要，「如果移到遠的地方去，那我們囤彈囤糧的用意在哪裡？」台灣防衛作戰一旦開打速度會很快，所以基於這個原因就有分囤，自古以來所謂「兵凶戰危」，就是這個道理。

他強調，軍方很有誠意來檢討，但這個營區很大，彈藥庫的位置絕對是偏開居民所在的地方，儘量往山邊靠，每一次選擇彈庫，基本條件最起碼300公尺內不能有民宅，這個時候我們絕對遵守，絕對會有安全距離。

他強調，彈藥庫的搬遷需要時間，有新式裝備、新式武器和彈藥來，我們就會分別做調整，絕對沒有辦法跟大家打包票哪一年完成，因為要逐年來，這一點特別請大家能夠諒解，就按步就班來吧！