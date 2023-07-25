汪小菲前陣子經常飛往台灣與家人會面，他曾透露暑假時會將家人帶回北京「光宗耀祖」，而汪小菲實現諾言，帶著家人到處旅遊，而張蘭也飛到當地陪伴愛孫，兩人經常把握機會教育，先前張蘭在逛恐龍博物館時，就教導孫子要當「龍的傳人」，近日汪小菲問起9歲愛女是哪裡人，聽到「北京」2個字讓他笑開懷。

汪小菲日前在直播時和家人閒聊，他問：「妳知道西安嗎？」女兒回「不知道」，當下讓汪小菲傻眼，直呼：「妳地理盲啊，西安妳都不知道？！」聽到對方問西安是什麼，汪小菲回答：「西安是我們的城市，很大的一個城市欸！」並說道：「爸爸以後教你地理啊，聽見沒有？」後來汪小菲又問女兒「你是哪人來著？」，女兒回答：「北京」，汪小菲聽到後忍不住露出笑容，還要女兒再說一遍「北京人」。

影片曝光後，網友們紛紛表示：「我以為他要講述一下西安的歷史呢…結果來一句很大的城市」、「通過這個視頻（影片）我終於知道汪小菲到底有多不成熟了」、「他哪怕有一絲為孩子想過，就不會上傳這個」、「感覺汪小菲有一些語氣挺婆媽的，聽著煩」、「你不帶人家去玩她怎麼知道」

事實上，汪小菲非常在乎家人，曬照的同時不忘將其臉上打上馬賽克，也在直播提及會兼顧事業、家庭，許下的生日願望就是帶家人回北京，如今他享受天倫之樂，算達成願望了。