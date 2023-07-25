王國材建議港務公司，打撈沈船要考量最壞的狀況，小心處理。抽油作業建議縮短工時，避免日後風險日漸擴大。（袁庭堯攝）

港務公司強調此次事故船東勢必要負責，後續船體移除，將先徵詢專家評估意見再與海上保險公司洽談，研議後續追償及處置事宜。（袁庭堯攝）

杜蘇芮颱風即將直撲南台灣，交通部長王國材關切帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」沈船空櫃漂流事件處置進度，25日一早到港務公司應變中心開會，會中指示沿岸擱淺110只空櫃務必今晚前全數吊掛上岸，後續深水抽油作業也儘可能縮短工期。

21日已沉船的帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」原載運1349只20呎空貨櫃，20日因進水傾斜，船長宣布棄船，19名船員順利撤離。21日該船在高雄港外2.8海浬處沉沒，甲板上600只空貨櫃漂浮於海面後，一路往南擴散，分布於屏東林園、東港及小琉球之間海域。港務公司5天來、派出近百艘各式工作船緊急打撈，共撈起303只空櫃，另有110只空櫃擱淺在林園區沿岸至洲際二期沿岸。

港務公司判斷，26日下午高屏外海海象將轉差，經連日緊急處置，船員已全數護送上岸，船上殘油也已妥善封鎖，殘油也清除完成。目前海面已無空櫃漂流，擱淺110只空櫃正緊急吊掛上岸中。

港務公司強調，部分卡在消波塊、已上岸的空櫃初判不會再落海，將優先針對擱淺在沙灘的空櫃已動用3輛大型吊車優先拖吊上岸，並全數集中在南星灣。

天使輪目前還殘留500公噸硫燃油、輕柴油及潤滑油，由於沈沒在錨泊區，海床平坦、環境相對穩定，港務公司評估受颱風侵襲、海流造成船體斷裂的風險不高。為了避免打撈時造成船體破損、油品外洩造成生態浩劫，計畫將等到天氣好轉後，委請海事工程公司直接水下抽油，由於事涉深水作業，抽油速度受水壓影響，工期預計1.5個月。

王國材指示，重點在於處理林園區沿岸至洲際二期沿岸擱淺的110只空櫃，針對有飄移風險的空櫃務必鎖定追蹤，優先吊離，希望在今晚全數完成。沈船部分，仍要考量最壞的狀況，小心處理。抽油作業建議縮短工時，避免日後風險日漸擴大。

至於船體的部分，港務公司表示，天使輪沈船深度約37公尺，一般貨櫃輪行使深度約16公尺，切除「船橋」等較高的部件後，對航行安全暫無影響，未來也會直接標示沈船處為「禁錨區」。

港務公司強調，此次事故船東勢必要負責，後續船體移除，將先徵詢專家評估意見再與海上保險公司洽談，研議後續追償及處置事宜。