總統最新民調：賴清德居冠、柯文哲中間選民最愛。（曾薏蘋截圖）

台灣民意基金會今公布3政黨總統參選人最新民調，支持度分別為民進黨賴清德3成6，民眾黨柯文哲2成8、國民黨侯友宜2成；此外，中性選民2成1最挺柯，侯除了在新北市領先柯1個百分點，其他5都16 縣市都大幅或明顯落後柯，經過1個月，侯支持度仍陷入全面弱化，幾乎沒什麼起色。

民調還顯示，柯文哲經 716 凱道大動作遊行造勢後，支持度不增反減，侯友宜過去1個月雖圖振作，但支持度續維持在2成。

今天公布的民調和上個月相比，賴清德略減 0.1 個百分點、柯文哲下滑 1.3 個百分點、侯友宜減少 0.2 個百分點；而在上個月，賴領先柯 7.4 個百分點、領先侯 16.1 個百分點，如今賴領先柯 8.6 個百分點、領先侯 16.2 個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這是否意味整體競爭態勢將趨向定型化，值得注意。

從年齡層角度看，20-44歲柯文哲一枝獨秀， 45歲以上，賴清德有壓倒性優勢，侯友宜在54歲以下敬陪末座、55歲以上居第二。20-24歲4成5挺柯、2成5挺賴、1成1挺侯；25- 34歲4成5挺柯、2成8挺賴、1成6挺侯；35-44歲3成6挺柯、2成9挺賴、1成6挺侯；45-54歲3成9挺賴、2成8挺柯、1成9挺侯；55-64歲3成9挺賴、3成挺侯、1成9挺柯；65 歲及以上，4成8挺賴、2成4挺侯、9％支持柯。

從省籍族群看，賴清德是河洛人及客家人第一選擇，柯文哲與侯友宜並列外省人 最愛。河洛人3成9挺賴、2成9挺柯、1成7挺侯；客家人3成5挺賴、2成4挺侯、2成3挺柯；外省人3成4挺柯、3成3挺侯、2成1挺賴。

政黨支持傾向看，民進黨支持者中8成8挺賴清德、1.6％挺侯友宜、7.2％挺 柯文哲；國民黨支持者中6成8挺侯、2成挺柯、3.6％挺賴；民眾黨支持者中8成7挺柯、5.1％挺賴、5％挺侯；中性選民2成1挺柯、1成6挺賴、1成1挺侯。

地緣政治角度看，6都16縣市中，賴清德除了在台北市與台中市稍微落後柯文哲，新北市、桃園市、台南市、高雄市都有10個百分點以上的領先柯， 其中16 縣市平均僅領先柯 3.5 個百分點。

游盈隆分析，從長期趨勢看，3黨3位總統候選人的競爭到7月已出現新的形勢，賴清德過去8個月支持度有明顯起伏，最低是2月 27.7％，最高是6月 36.5％。但自3月以來已逐漸處於穩定領先狀態，目前與來勢洶洶、位居第二的柯文哲相差8.6個百分點。

他說，侯友宜過去8個月，支持度最高是去年12月38.7％，最低是現在20.2％，差距18.5個百分點，等於腰斬。723國民黨全代會最後確認提名侯友宜為總統候選人，全黨出現新的團結景象後，可預見藍白競爭將很快趨向白熱化，不利藍白選民自動重組， 如何超柯趕賴，早日脫離「穩輸情境」(No win situation)，無疑是一個極艱困的任務。

至於柯文哲，他說，過去7個月支持度大致維持在2成上下。但5月一舉躍升到25.1％，6月再飛奔到 29.1％，7月稍微冷卻到27.8％。近3個月異軍突起，除了靠個人獨特風格和條件外，也受惠於國民黨內亂和侯友宜聲勢幾近崩盤。當國民黨不甘敬陪末座，渴望重返執政，內部逐漸趨向團結時， 藍白競爭白熱化，柯文哲必將面對一個新的挑戰。

訪問期間是2023年7月17-18日兩天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70％、手機佔30％。有效樣本1088人，市話763人、手機325人；抽樣誤差在 95％信心水準下約正負 2.97 個百分點。