沙烏地阿拉伯足球聯賽的豪門阿爾希拉爾（Al Hilal）開價史上最高的3億歐元轉會費（新台幣104億），要向法甲的PSG巴黎聖日耳曼買走明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）。先前的價碼是2億歐元，過兩天就加價到3億歐元，本周的最新消息指出PSG已經同意希拉爾的出價，開放希拉爾與姆巴佩直接交涉。希拉爾另外開給姆巴佩的個人合約為1年7億歐元（新台幣243億），也就是希拉爾為了他願意付出10億歐元。

姆巴佩在去年世足賽結束後，他與東家PSG的關係不斷惡化，對於續簽合約問題不置可否，PSG高層對於姆巴佩遲遲不肯續簽感到相當不悅，決定在合約到期前將他賣出。儘管價碼非常驚人，美媒ESPN報導姆巴佩對於前往沙烏地興趣缺缺。

希拉爾給予姆巴佩的7億歐元合約價碼也是新紀錄，包含2億歐元薪資以及5億歐元商業代言費。石油國的富裕程度難以想像，希拉爾去年也試圖爭取葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）加盟，最後C羅投入艾納斯（Al Nassr）的懷抱，合約總值2億歐元。後來希拉爾改追阿根廷球星梅西（Lionel Messi），開價3.5億歐元也沒成功，梅西跑去了美國。

相較之下C羅的身價稍低，畢竟他簽約時已37歲，在歐洲聯賽必須接受降薪的屈辱，梅西的狀態較佳，但都是比不上年僅24歲的姆巴佩。美國NBA球星「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）還在推特開玩笑說：「希拉爾來買我吧，我長得很像姆巴佩。」阿提托康波年薪近5000萬美元，還不到姆巴佩7億歐元肥約的十分之一。