至於這些不再續約的上千位員工，將被人力公司，派送到中國大陸南方城市廣州內的工廠。路透社指出，這家豐田在大陸的合資陸企叫做廣汽豐田（GAC Toyota），因評估過產能需要後，才會做出這項解約的決定。

廣汽豐田官網內記載，廣汽豐田的汽車工廠年產能在100萬輛左右，員工數約有1.9萬人，主要生產極受大眾喜愛的Camry、採用豐田第5代油電混合動力的Levin（雷凌）還有全新打造的純電休旅bZ4X等車款。

豐田同業三菱汽車，已早一步表示，將縮減與廣汽合資的陸企員工成本，希望能重新出發。24日，正與廣汽討論如何進行業務重整的三菱指出，廣汽三菱的新款汽車Outlander（歐藍德）目前已暫停生產，中國大陸經營環境很嚴峻。

根據中國汽車工業協會（CAAM）統計，2023上半年，日本汽車品牌在中國大陸的銷售量減少幅度最大，市占率從一年前近20%急遽縮至14.9%。不過同一段時期，大陸車商品牌的銷售量已過半，占大陸全部車市53%。

豐田一直冀望自己的電動車能在中國大陸熱賣，不過事與願違，今年前6個月的銷售量反而減少9%。為了刺激業績，特斯拉元月曾發起價格戰，豐田在2月加入，並將bZ4X入手價格硬生生砍掉15%。