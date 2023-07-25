前高雄市長韓國瑜日前在國民黨全代會高呼「下架貪腐民進黨」，府院黨對此並未回應，蘇系民進黨立委張宏陸質疑，政務員似乎躲在棉被裡做太平官，但不攻防只會讓人民覺得心虛。對此，民進黨立法院團幹事長劉世芳25日強調，對手陣營理應提出具體事證，而非以影射方式攻擊，這都不是正辦，且迴力鏢恐回到自家政黨身上。

民進黨團上午召開「北流欠款鬧劇 停止卸責耍賴」記者會，黨團幹事長劉世芳、副幹事長蔡適應、書記長莊瑞雄、立委吳思瑤出席。

針對韓國瑜指控民進黨貪腐，劉世芳表示，不管是貪汙還是貪腐，盼對手陣營能提出具體的事實證據，例如明確舉出人名、貪汙案件、涉及哪個政黨及何種因素發生，「用這樣的控訴才能因應」，過去大家都會舉蔡英文政府和馬英九政府的施政狀況做比較，如果只是提個概念、以影射方式攻擊，都不是正辦。

蔡適應補充，政府透明廉潔與否，不是嘴巴講講而已，要用事實基礎比較，根據國際透明組織統計，台灣在2013年至2015年、也就是馬英九任內，在全球廉潔排名僅35、36名，一直到蔡英文任內這幾年上升至25、28名，顯見蔡政府在廉潔這塊更讓人民信賴，「所以韓國瑜是在諷刺國民黨？要下架的其實是國民黨。」

蔡適應提及，不只如此，國民黨任內整體台灣青年印象指數較差，民進黨任內則有進步，這就是最好的回應。

劉世芳表示，無論是行政單位或是民意代表，都有第三方公民監督機制，如公民監督聯盟會檢視民代問政，此外還有政治獻金法和選罷法的規定約束，歷年來在因選舉賄選被開罰的是以國民黨籍政治人物居多，在廉政署或選罷法紀錄上，懲罰的也以國民黨居多，韓喊出下架貪腐民進黨，迴力鏢恐回到自己身上。