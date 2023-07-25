杜蘇芮颱風持續增強，目前朝呂宋島北部前進，菲律賓氣象單位已將杜蘇芮颱風正式升級為「超級颱風」（super typhoon），菲國政府也對至少15個行政區發出警告，呼籲民眾提防連續18小時以上的狂風、豪雨；氣象專家也提醒，雖颱風登陸台灣機率低，不過迎風面的宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南不可輕忽。

根據《TVBS》報導，從菲律賓釋出的颱風路線，杜蘇芮朝向西北方前進，暴風範圍將同時觸及台灣與呂宋島北部。杜蘇芮結構非常完整，菲律賓氣象局提醒岸邊或低窪地區居民，嚴防大海浪或海水倒灌，因為颱風帶來的強風，很可能吹起高達3公尺的大浪。

報導指出，除了驚人強風，杜蘇芮預期挾帶的雨量也相當驚人，菲律賓東北部多個地區，都可能達200公釐的降雨量。

杜蘇芮來勢洶洶，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》提醒，雖然「直接登陸」機率降低，但台灣位於颱風東北象限的「危險半圈」，迎風面的宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南不可輕忽。