前總統馬英九友人、律師陳長文呼籲國民黨總統參選人侯友宜不該把「侯友宜勝選」擺在「政黨輪替」之上，建議侯應宣布發起「政黨輪替大聯盟」，舉辦侯、柯、郭的「在野大決選」。侯辦回應，絕無柯侯配的可能，但是否侯柯配並未說死。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠說，還是希望理念、價值合作，而不是單方面的喊話，或在政治上算計，會給人民非常負面的形象。

邱臣遠指出，不管是所謂國民黨一直提的非綠聯盟，還是之前有人提的政黨輪替大聯盟，到現在的執政大聯盟，不管柯郭配、郭柯配等等，要問幾個問題，第一個是誰代表藍？是國民黨主席朱立倫嗎？

邱強調，民眾黨的態度還是非常明確，不管是政黨合作，還是在野力量的整合，要從理念、價值，甚至是對於國家未來的政策發展，應該要有相同理念結合，政治也不是權位的分配，人民能不能接受才是重點，尤其政治不是數學而是化學，不是一加一等於二或大於二的問題，應該還是要從過程得到人民的支持。

邱臣遠也說，主要民調顯示，有將近6成的民意希望可以換政府，對執政黨有所不滿，這個部分，政治本來是說服的過程，這中間的過程，還是希望理念、價值合作，而不是單方面的喊話，或者說在政治上的算計，會給人民一個非常負面的形象。