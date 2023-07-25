基隆市議會議長童子瑋要求軍方應盡速公布事發原因，並協調彈藥庫遷離人口密集地。（張志康攝）

陸軍六軍團三支部所屬的祥豐營區24日發生120迫炮炮彈爆炸意外，基隆市長謝國樑及基隆市議長童子瑋都表示，希望軍方能夠盡速調查事發原因，同時促成祥豐營區彈藥庫盡速遷移。

謝國樑表示，祥豐營區24日發生爆炸案前，很多當地民眾原本都以為當地已經沒有大量彈藥在社區出入。他認為，該營區位於人口密集，居民都在附近生活的環境，要求軍方將彈藥庫遷移，已經是藍綠兩黨在當地的共識。

謝國樑說，這其實已經是個遲來的政策，希望在這樣不同黨派的共識下，市府能與國防部盡速協商促成彈藥庫遷移。

地方人士透露，多年前市府曾與軍方協調，但軍方要求要「以地換地」，但當時提供的地域，軍方認為不適宜，所以遷移一事延宕至今。謝國樑說，市府將會把先前的協調結論拿出來做為重要參考，與軍方進行協調。這件事情凸顯了彈藥庫在人口密集的地區，的確是相當危險。我們一定要努力盡快來完成。

基隆市議會議長童子瑋表示，這次的爆炸造成9名士官兵送醫，令人不捨與難過。他認為，不管祥豐營區內放置何種彈藥，只要是彈藥就有危險性、就有殺傷力。況且營區正對面就是住宅、附近就是中油加油站，這驚天一爆已造成基隆市民恐慌，沒有人希望與砲彈當鄰居，請國防部重新審視祥豐營區的作用與位置，讓民眾遠離恐慌，並儘速公開這次意外始末與原因。

童子瑋認為，最好的方式希望彈藥庫能全數遷移，僅讓部隊駐守，至少現階段，要讓彈藥存放位置更遠離住宅區。

童子瑋說，祥豐營區有其歷史價值，從日據時代至今，未來如果能完全撤離，建議市府重新審視，朝向基隆大歷史場景規劃，藉由計畫梳理各區域的歷史脈絡及歷史記憶空間，讓基隆過往記憶，得以重新再現、流動、串聯。