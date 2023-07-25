杜蘇芮颱風來襲，工程人員巡檢彰化縣內的抽水站設施。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

中央氣象局已發布中度颱風杜蘇芮海上颱風警報，彰化縣政府因應颱風來襲，已指示相關單位做好移動式抽水機、抽水站防汛資材整備，縣內5座滯洪池已排除水位待命，並展開各項防颱工作，並特別提醒山區、沿海及低漥地區民眾提高警覺，做好防災整備，讓災情降至最低。

彰化縣伸港、鹿港、芳苑、大城等臨海的鄉鎮屬地層下陷低窪區域，每逢外海漲潮時，內水便難以排出，容易積淹水，必須靠抽水站以機械方式排水。上述地區除了既有的8處抽水站，今年又再新建芳苑鄉新街及大城鄉過湖、外五間寮等3座抽水站，已上線服役，隨即可投入排除積淹水作業。

彰縣府指出，針對彰化縣境內各區域排水、野溪、雨水下水道等排水設施，已於今年度汛期前巡查檢視，針對瓶頸段完成長度逾191公里清疏作業，並持續辦理巡查檢視及清淤疏濬維護工作。

至於沿海的大型抽水站則已於日前完成巡檢作業，由專業廠商24小時維護操作，隨時皆有專人待命戒備；此外，彰化縣內5座滯洪池已排除水位待命，同時並已整備3600包沙包、610片防水擋板及600組消波塊可供緊急調度使用。目前彰化縣內總計有110台移動式抽水機，針對淹水熱點預做設置。

彰縣府強調，除持續整備相關防汛作為外，也將加強各級排水巡查及水情資訊收集，即時提供各鄉、鎮、市公所落實防災概念，組成綿密防汛網，同時也提醒民眾在颱風豪雨期間千萬不要出門，以免發生危險。