威廉遺傳媽媽的樂觀，相當好動活潑。（陳俊吉攝）

威廉談到家人有許多感觸。（陳俊吉攝）

經過摸索，威廉已經找到跟媽媽相處的方式。（陳俊吉攝）

威廉透露媽媽的無厘頭，有時都讓他哭笑不得。（威廉提供）

威廉與媽媽相處就像朋友。（威廉提供）

威廉珍惜每次與媽媽相處的時間。（威廉提供）

威廉近幾年常跟媽媽一起錄製節目。（威廉提供）

威廉爸爸擅長體育，從事教職工作。（威廉提供）

威廉分享孝順的意義。（陳俊吉攝）

第3屆「孝親獎」開始了，《中國時報》陸續邀請明星分享孝順父母的故事，並呼籲大家「行孝一定要及時」。以《模范棒棒堂》出道至今17年的威廉，談到孝順，表示自己經歷親人紛紛離世後才知道珍惜、孝順的重要，「我算是阿公阿嬤帶大，但是跟他們的感情沒有想像中緊密，是小學時阿公突然過世，我才驚覺原來這世界上的人真的會消失。所以我覺得孝順這件事，是透過教育及透過生命中每個經歷去思考、養成的。」

單身家庭長大的威廉，從小跟著任職體育老師的爸爸生活，他透露爸爸是威權派的傳統男人，父子倆互動一直都相敬如冰，他小時候曾買生日禮物給爸爸，結果因為不知道怎麼開口，竟然從3月等到端午節，才害羞的送出。

直到他高中接觸體育，父子間才變得無話不談，「爸爸那時變成我的寶庫、我的一個好朋友，只是可惜我們相處的時間沒那麼長」，談到2009年因為肺腺癌過世的爸爸，威廉仍有點感傷，不時眼眶泛淚地回憶起2人的相處時光。

爸爸罹癌到病逝的那一年，是威廉以「Lollipop棒棒堂」出道，忙到沒日沒夜的時候。他坦言，很懊悔當時沒有堅持己見把爸爸帶到台北治療，「我那時真的應該多堅持一點，把他接到台北住，就算他說不要，我也要情勒他才對，我那時應該陪他吃更多次飯，創造更多的回憶」，他也坦白，那時內心完全不敢想像爸爸會離開他。

威廉說，雖然小時候跟爸爸有疏離感，但他知道爸爸很關心他，好幾次他在面對抉擇，都是爸爸在旁給予建議。爸爸影響他最深的話語？他說，在爸爸離世的前2天，仍叮囑他要好好照顧自己，「他交代我不能做危險動作、不得說謊、不要對長輩無禮」，這些事情也一直在威廉心中，時刻警惕自己。

近幾年，威廉常帶媽媽上節目，母子互動彷彿朋友又說又笑，但威廉坦言過去很不體諒媽媽，內心對她極度抗拒，「我以前對媽媽其實滿不客氣，因為她真的有點瘋癲，不像傳統的媽媽，思考邏輯都不一樣。」

他透露媽媽2005年罹患乳癌，為了治療沒辦法再幫學生上游泳課，當時還沒進入演藝圈的威廉，自動擔起上課、照顧媽媽的責任，「好像因為那段時間的相處，我對她的容忍度越來越寬，後來就變得像朋友一樣」。

雖然關係變好，但威廉有時還是會受不了媽媽的行為，像是他進入演藝圈後，媽媽常會探班時要求跟其他藝人合照，「那時候年紀比較小，就覺得有點丟臉，想說是怎麼樣？我是不紅嗎？」直到他看到朋友的老婆生產時經歷苦痛，體會到媽媽的偉大，才漸漸改變對媽媽的態度。

威廉笑說，多虧性格超級樂觀的媽媽，讓他遺傳了50％的樂觀，現在面對媽媽的無厘頭，他都會盡量深呼吸，用開玩笑的方式頂嘴回去。他說，之前看過一篇文章寫道「如果不是每天與父母親相處，一年中見面的次數算下來，用100次去倒數，其實剩沒幾次了」，他說媽媽現在60幾歲，一年見面4次的話，假如可以再見20年，換算後其實剩不到100次，所以現在都會把握母子相處時間。

威廉表示，等從事教職的媽媽退休後，他計畫母子倆合拍YouTube，「賺不賺錢不重要，主要是要讓她開心，最重要的是，可以跟媽媽創造更多的回憶」。在華人世界，很多親子都會羞於表達愛意，威廉建議可以透過文字傳達，「可以像談戀愛時那樣，寫些卡片、紙條，這些文字就是親子間的回憶。我們永遠都不知道生命到什麼時候，不如創造更多的字條，把親子間的愛傳承下去。」