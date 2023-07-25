清大副教授李毓中（右5）將9冊《閩南—西班牙歷史文獻叢刊》送給西班牙皇室。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清華大學歷史所副教授李毓中組成跨國研究團隊，發現4百多年前大航海時代西班牙人與閩南人之間交流、互相學習對方語言的重要文獻，並陸續發表多項研究、出版專書，7月初獲西班牙皇室表揚，獲頒第1屆「索里亞公爵國際西班牙語學研究講座」首獎。

清大跨國團隊2017年在菲律賓馬尼拉聖多瑪斯大學檔案館發現厚達千頁、收錄約2萬7千個詞條，以西班牙語、閩南語、官話拼音書寫的《西班牙─華語辭典》（Dictionario Hispánico Sinicum），勾勒出大航海時期的生活百態，也是現存研究古閩南語最重要的辭典。

李毓中回憶，當時這淹沒在檔案中的手稿，被不識漢字的神父標註為「價值不高」（Vale muy poco），反倒激起了他的好奇心。深入翻閱後發現，它收羅了4百年前海外閩南人日常生活所需、包羅萬象的詞彙與俚語，極其珍貴。

團隊自此開啟了長達數年的調查、研究、整理、編纂工作，推出《閩南—西班牙歷史文獻叢刊》系列套書，並以近年陸續編輯出版的9冊為基礎，提出「兩個帝國語言的首次接觸：第一次全球化時期中國東南沿海的漢語—西班牙語—閩南語手稿」主題，獲得講座首獎。

「索里亞公爵國際西班牙語學研究講座」是由西班牙索里亞女公爵瑪格麗塔‧德‧波旁（Margarita de Borbón）及其夫婿卡洛斯‧蘇里達（Carlos Zurita）成立的「索里亞公爵西班牙語科學與文化基金會」舉辦，目的是推展全球的西班牙語研究。

李毓中團隊於本月初赴西班牙，從索里亞公爵卡洛斯‧蘇里達手中獲頒殊榮，並舉辦3天講座交流。李毓中特別致贈由清華大學出版的9冊《閩南—西班牙歷史文獻叢刊》給公爵。另也將此叢書致贈給西班牙國家圖書館，由館長亞蘭布羅（Ana Santos Aramburo）親自接受。

李毓中目前仍在西班牙訪問交流，他表示，《閩南—西班牙歷史文獻叢刊》將持續出版，也希望清華大學的研究成果未來能與其他國家所藏的16、17世紀閩、西古文獻，一併申請列入聯合國教科文組織的世界記憶計畫（Memory of the World）。