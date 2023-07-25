據央視新聞報導，7月24日，MSC6000TEU貨櫃輪1號船在廣州南沙命名交付。該船船長366公尺，型寬51公尺，型深30.2公尺，設計吃水14.5公尺，最多可運載16616個標準貨櫃，是目前大陸華南地區建造的最大噸位的貨櫃船，被命名為「諾亞·阿莉拉」號。為了確保船體的強度，該船建造過程中先後攻克了止裂鋼切割與焊接、止裂鋼機器人自動焊接等技術難題。

中國船舶廣船國際16000標準箱貨櫃船項目副經理徐寅生表示，施工建造時採用了85毫米（8.5公分）厚的一個止裂鋼，這個鋼板是在箱船上面的一個特有的，因為箱船的結構要求比較高，通過這個85毫米厚的止裂鋼，可以大大增強這條船的結構強度。

同時，作為最新一代的大型貨櫃船，該船配備了脫硫脫氮系統，滿足最新的環保排放標準要求，還配備了世界領先的空氣減阻系統，可以減少航行阻力，有效提高燃料效率。