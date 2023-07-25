宜鼎工業級空氣感測模組具備高度應用彈性，可與既有的嵌入式系統、一般PC、Edge Server、IPC機台等各式系統結合使用，透過I2C介面或者USB載板即可安裝。宜鼎空氣感測模組所需的算力低、且不易發熱，能維持設備穩定性。而其模組化設計，更在導入成本方面佔有優勢，企業可視需求直接加裝於既有電腦設備、極大化其效益。

宜鼎專精於AIoT與嵌入式應用，而在空氣感測面向，則導入宜鼎集團子公司維新應用科技的關鍵技術，藉由其深耕相關技術十餘年的專業知識，以及超過500件以上的跨產業導入經驗，共同將空氣感測由終端電子產品，延伸到模組端，有助導入嵌入式系統，帶來更多應用彈性；不僅能夠為邊緣設備賦能，更有機會作為企業流程改善或提升服務品質的重要指標，進行智慧分析、輔助決策；例如藉CO2濃度判斷院所內人數變化，針對熱點加派醫護人員、以提升服務量能。

宜鼎國際智能周邊應用事業處處長吳志清表示，宜鼎持續整合集團資源、拓展AIoT邊緣應用，目前不僅具備成熟的AI視覺辨識解決方案，更在智慧城市、智慧製造或智慧醫療等重點市場，看見「空氣感測」的潛在發展性，能夠滿足空汙法規、職業安全衛生、提升醫療品質，甚或ESG與智慧綠建築等前瞻趨勢應用。

宜鼎空氣感測模組則以嚴謹的工業級標準自行研發製造、通過100%測試並採用全球技術領先的原廠感測頭，確保靈敏度及耐久度。全系列模組共可支援溫、溼度與6項空氣指標感測，包含PM2.5、HCHO(甲醛)、TVOC(總揮發性有機化合物)、CO2(二氧化碳)、CO(一氧化碳)、O3(臭氧)，並將持續擴充感測項目，提升應用廣度。

宜鼎更結合自身軟硬體整合強項，為空氣感測模組打造獨家演算法，使模組導入應用場域時可針對現場溫度、濕度、擺放位置等不同環境因素，動態調節其功能狀態、降低誤差，並通過多家第三方單位的準度報告認證，精準度優於同類產品，深具市場潛力。

呼應飛速發展的智慧城市趨勢，宜鼎工業級空氣感測模組可佈署於智慧路燈、充電樁等基礎建設機台上，偵測空汙並通知相關單位加以管控，亦可輔助政府針對不當氣體排放進行科技執法。此外，在注重空氣品質的醫療與長照院所，宜鼎空氣感測模組可裝載於巡房車與醫療輔助設備上，提升醫療服務品質。