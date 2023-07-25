由於汽車業加大了電動化趨勢，以及先進輔助駕駛系統的使用，使得市場對車用晶片的需求維持穩定，對恩智浦形成有利形勢。恩智浦在去年有一半的收入來自汽車晶片。
恩智浦在美國上市的股票，周一盤後仍上漲了0.6%。
執行長Kurt Sievers說，我們看到我們的汽車、核心工業和通訊基礎設施業務繼續保持強勁，第二季這些業務的營收都出現季增。
然而包括電視、智慧型手機等消費性電子的需求大幅下降，造成半導體產業低迷，也給恩智浦等晶片製造商帶來壓力。
此外，美國對中國的出口管制繼續升級，而且雙方都有了新的限制措施。
恩智浦此前表示，預計中國限制鎵和鍺產品出口，不會對公司產生重大影響。該公司約有36%的營收是來自中國，並將這些金屬用於汽車和通訊業晶片的製造。
該荷蘭公司預計第三季調整後營收將在33億至35億美元之間，高於分析師預期的33.1億美元。
公司並預測本季調整後每股獲利在3.39至3.82美元之間。分析師則預期3.43美元。
恩智浦還公布第二季營收小跌不到1%，為33億美元，但高於32.1億美元預期。獲利6.98億美元。每股盈餘為3.43美元，高於預估的3.29美元。
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