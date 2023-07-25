中共中央政治局7月24日下午就全面加強軍事治理進行第七次集體學習。中共中央總書記習近平主持時強調，全面加強軍事治理是黨治軍理念和方式的一場深刻變革，是加快國防和軍隊現代化的戰略要求，是推進國家治理體系和治理能力現代化的重要方面。要貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對軍隊絕對領導，堅持戰鬥力這個唯一的根本標準，構建現代軍事治理體系。

中國軍事科學院軍事法制研究院院長趙東斌就此問題進行講解，提出工作建議。中央政治局委員聽取講解，並進行討論。習近平在聽取講解和討論後發表講話稱，中共十八大以來，黨中央和中央軍委在領導推進強軍事業的進程中，堅持黨對軍隊絕對領導，積極推進軍事治理探索實踐，特別是通過深化國防和軍隊改革、推進依法治軍、加強和改進軍隊戰略管理等，形成一系列全新的體制機制、法律法規、政策制度，在新時代堅持和發展了中國特色社會主義軍事制度，有力促進了國防和軍隊現代化。

習近平強調，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和軍事革命迅猛發展，共軍建設正處在實現建軍一百年奮鬥目標的關鍵時期。要認清全面加強軍事治理的重要意義，強化使命擔當，發揚改革創新精神，加大軍事治理工作力度，以軍事治理新加強助推強軍事業新發展。

習近平指出，全面加強軍事治理是複雜系統工程，涉及國防和軍隊建設方方面面。要強化系統觀念，堅持問題導向，加強軍事治理頂層設計和戰略謀劃，加強各領域治理、全鏈路治理、各層級治理，有計劃、有重點加以推進。要加強全局統籌，加強跨部門跨領域協調，提高軍事治理系統性、整體性、協同性。要加強軍費管理和監督，深化重點領域治理，以重點突破帶動整體推進。要深入推進戰略管理創新，健全完善需求科學生成、快速響應、有效落實機制，走開全過程專業化評估路子，確保鏈路順暢高效，發揮軍事系統運行整體效能。高層機關和高級幹部要帶頭解放思想，創新工作方式，以治理的理念推進各項工作，增強系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理本領。

要高度重視基層治理，尊重官兵主體地位和首創精神，推動基層建設全面進步、全面過硬。要把軍事治理同改革和法治有機結合起來，鞏固拓展國防和軍隊改革成果，深化軍事立法工作，強化法規制度實施和執行監督，發揮好改革的推動作用，用好法治這個基本方式，更好推進軍事治理各項工作。

習近平強調，加強跨軍地治理是全面加強軍事治理的應有之義，是鞏固提高一體化國家戰略體系和能力的內在要求。中央和國家機關有關部門、地方各級黨委和政府要強化國防意識，加強統籌協調，盡好國防建設領域應盡的責任。軍隊要同地方搞好溝通協調，充分發揮軍事需求對國防建設的牽引作用。