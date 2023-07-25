藝人周宜霈（大牙）控訴多年前遭陳建州性騷，對此，陳建州提起民事訴訟求償1000萬，沒想到昨(24日)突然撤告，改提出「刑事告訴」，但令外界好奇「微風女神」郭源元也曾出面指控，為何陳建州卻遲遲未對她提告？對此，網友分析出背後關鍵原因。

有網友在PTT以「黑人為什麼不敢告郭源元？」為題發文，指出郭源元雖控訴陳建州性騷，但當年對話紀錄早就全都消失，加上從未提到有其他人證，不過陳建州卻遲遲未提告，推估是女方手中還握有一手證據，才讓他不敢有下一步動作。對此，網友紛紛分析原因：「柿子挑軟的先吃，勝訴之後再考慮要不要打硬的」、「分析過兩個人的背景，郭源元背景比較硬」、「他沒想到除了告人這手後，還有人敢繼出來爆他，當然不敢告」。

對於黑人撤回民事改告刑事，陳沂指出此手段無非是「以刑逼民」，畢竟一般人面對未知的刑事訴訟會感到害怕，擔心因此有前科，寧可選擇跟對造和解，不解表示：「不知道范建夫妻跟大牙有什麼深仇大恨？出來Ｍe Too陳建州的不只大牙，如果要告的話，郭源元還有以前黑澀會的妖嬌，也要一起告嗎？」，根據《ETtoday星光雲》報導，瑞克律師指出陳建州只針對大牙，卻未對郭源元提起訴訟，雙重標準前提下，等同削弱自己的正當性。

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