我國參加由瑞士主辦的第55屆國際化學奧林匹亞競賽，成績今天揭曉，在89個國家、348名參賽學生中，我國4名代表參賽學生總計獲得3金1銀佳績，國際排名第3名，表現出色。其中，建中學生周宇凡個人排名第12名，是我國表現最好的選手。

我國代表隊是從全國125所學校共2059名學生中選出4名學生代表參賽，並由台師大教授呂家榮擔任領隊，7月15日飛往瑞士參賽，大會於當地時間24日下午3時30分舉行閉幕典禮並頒獎。

我國4位選手共獲得3金1銀，國際排名第3，雖然比去年4金、國際排名第1略為退步，但整體表現仍相當不錯。我國3位獲得金牌的選手分別為建中學生周宇凡、馬靖超（個人排名第31名）及竹科實中學生李沛遠（個人排名第39名）；1位銀牌獲獎者為建中學生吳仲崴（個人排名第82名）。

周宇凡表示，他從國三便開始準備參與國際化學奧林匹亞競賽，最後的結果是好的，令人感到欣慰。他對歷史和地理也很感興趣，還參與了地理奧林匹亞競賽，最終獲得可再加強的成績。他平常閱讀不少課外書，多與歷史、社會現象相關，最喜歡的書是《為什麼有些國家越救越窮？》。

馬靖超則說，宇宙乍看千變萬化，但萬物皆由周期表上的118個元素所組成，學習化學讓他更加了解人類所身處的這個宇宙，鑽研化學就像是在探討世界的本質，化學界的每個新發現都能讓科學家更接近解開宇宙謎團的終極答案。他考上建中科學班後，以入選化奧國手為目標，開始長達3年的化奧之旅。

教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元及5萬元獎學金。