在人工智慧（AI）題材激勵下，代工廠廣達24日收漲停248.5元，市值飆升至新台幣9598.63億元；廣達今天早盤一度大漲逾7%，最高來到266.5元，續寫23年新高，市值增加逾695億元、首度突破1兆元，居台股第4名。

富比世即時富豪榜資料顯示，廣達創辦人暨董事長林百里身價突破百億美元，來到114億美元（約新台幣3572億元），穩居台灣首富，與鞋業集團宏福實業創辦人張聰淵、鴻海創辦人郭台銘等富豪的差距持續拉大。

AI題材也帶動主機板與顯示卡製造商股價，微星今天開盤不到10分鐘即攻上漲停211元，技嘉早盤高點來到382.5元、漲幅近8%；青雲飆漲停62.9元。

廣達2022年底市值約2792億元、排在台股第27名；隨著AI熱潮延燒，廣達今年6月底市值升至第10名，昨天超車中華電與台達電登上台股第4。

因股價波動劇烈，廣達24日依規定於盤後公布6月每股盈餘1元，相較於今年第1季每股盈餘1.68元，單月獲利優於首季水準。

受惠於季底拉貨效應，廣達6月筆記型電腦出貨510萬台，月增90萬台；6月合併營收約901.77億元，月增17.1%，年減27.1%，為今年單月次高。

廣達原本預估第2季筆電出貨季增高個位數百分比（7%至9%），但實際出貨達1260萬台，季增16.7%，優於預期，主要因為客戶庫存去化後，第3季部分訂單提前到6月拉貨。

伺服器方面，廣達表示，下半年動能來自AI伺服器等需求，預估2023年伺服器營收將成長個位數百分比。