香港信報報導，上證指數開盤報3,201點，升37點或1.18％。深成指開盤報10,909點，升161點或1.5％。
滬深300指數開盤報3,866點，升61點或1.61％，創業板指數開盤報2,183點，升36點或1.68％。
各類股接近全線走高，金融股漲逾3％，水泥、房地產、鋼鐵、有色金屬、煤炭股升逾1％，化工、電力、石油股靠穩。
中共中央政治局會議24日召開，釋放利好訊息，A股開盤漲逾1％，上證指數重上3,200點。
香港信報報導，上證指數開盤報3,201點，升37點或1.18％。深成指開盤報10,909點，升161點或1.5％。
滬深300指數開盤報3,866點，升61點或1.61％，創業板指數開盤報2,183點，升36點或1.68％。
各類股接近全線走高，金融股漲逾3％，水泥、房地產、鋼鐵、有色金屬、煤炭股升逾1％，化工、電力、石油股靠穩。
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