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探視彈庫爆炸案傷者 蔡英文：給予最妥適協助與照顧

陸軍第六軍團轄屬基隆彈藥分庫昨天發生爆炸事件，造成9名官兵分別受輕重傷。蔡英文總統今天上午前往台北市內湖區三軍總醫院探視傷者及向家屬致意，除了對官兵的傷勢表達關切，也指示國防部相關單位盡全力，給予傷者及家屬最妥適的協助與照顧。

蔡英文今天上午由國安會祕書長顧立雄、國防部長邱國正、總統府副祕書長張惇涵、國安會副祕書長陳文政、陸軍司令鍾樹明、軍醫局長蔡建松及三軍總醫院院長洪乙仁等人陪同，前往探視彈藥庫爆炸受傷的9位士官兵。

原本第一時間送到基隆長庚進行治療的洪姓中士，因考慮由專案醫療團隊共同進行後續的醫療照護，因此今天上午也轉院到三軍總醫院內湖總院區，並進行第二次手術及清創。

蔡英文也在洪姓中士手術後清醒時垂詢其傷勢，並且指示三軍總醫院全力救治，務必給予最完善的醫療照顧，同時也指示邱國正，全力給予傷者及家屬最妥適的協助與照顧，並儘速釐清事件發生原因，確保部隊人員安全。