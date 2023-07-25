據新華社報導，中共中央台辦、大陸國務院台辦主任宋濤24日在南京會見中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱等參加第三屆「攜手圓夢—兩岸同胞交流研討活動」的台灣嘉賓代表，轉達了習近平總書記的親切問候。

宋濤表示，以中共總書記習近平為核心的中共黨中央，擘畫了以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，中國式現代化是強國建設、民族復興的康莊大道。實現祖國完全統一，是以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的題中之義。

宋濤表示，兩岸關係和平發展是維護台海和平穩定、促進共同發展、造福兩岸同胞、通向民族復興的正確道路。堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸關係才能回到和平發展的正確軌道。要堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，將兩岸前途命運牢牢掌握在兩岸中國人自己手中，在中國式現代化新徵程上共創國家統一、民族復興光明前景。

洪秀柱等嘉賓表示，中國式現代化發展道路，將逐步實現中國人追求民族復興的中國夢，展現大國責任和擔當，對國家統一意義重大。台灣應把握好百年難得一遇的歷史契機，堅持「九二共識」這一台海和平穩定的定海神針，探索實現和平統一的進程與方案，共同邁向中國式現代化，實現民族復興。