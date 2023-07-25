藝人大牙（周宜霈）日前在社群平台爆料11年前遭黑人陳建州性騷，陳建州向台北地檢署提告大牙加重誹謗。台北地檢署雖將這起妨害名譽案分「他字案」，將大牙列為「他字案」被告。但北檢特別將本案分給婦幼保護專組檢察官偵辦，據了解，檢察官會依被告身分傳喚大牙說明，但也不排除當庭訊問大牙有無提告黑人涉犯妨害性自主罪的意願，若大牙決定提告，檢察官將分案調查黑人是否涉及性騷、或強制猥褻罪。

大牙在6月27日在個人臉書PO文，指自己也曾遭到性騷。她爆料說，她2012年遭當時的老闆黑人陳建州利用2人同赴香港出差時性騷，陳建州先是不斷示意要進她房間「鬆一下」，還說「那我們快一點」、「妳很正」等言語騷擾，之後還以要討論事情為由進到大牙房間，怎料對方竟開始手來腳來，還從身後環抱她，要求發生關係，當她端出范瑋琪希望能阻止黑人，黑人卻說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓她當場傻眼。

事後陳建州否認此事，並對大牙提起民事訴訟求償1000萬。大牙昨在臉書上PO文，曬出一張民事撤回訴狀的圖片，表示法院通知她黑人陳建州已撤告，並吐露心聲。

陳建州回應：「本人不佔用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。感謝！」北檢證實，北檢上周已收到陳建州的告訴狀，並於上周五(21日)分「他」字案偵處，大牙是「他字案」被告，告訴案由為「妨害名譽」。