資深媒體人馬西屏於2014年罹患罕見疾病，因自體免疫攻擊心臟進行手術，這些年為休養身體鮮少出現在螢光幕前，近日馬西屏難得登上《樂活so much》，分享當年心包膜鈣化的手術過程，馬西屏拿出照片，直指心臟手術切除的組織大小猶如「牛排」般大，也因手術時間太長、風險過高，無法進行血管繞道手術，所以目前心血管還是處於堵塞狀態，驚險經驗讓馬西屏直呼：「能順利完成手術坐在這分享，真是九死一生！」

馬西屏的母親也曾因心肌梗塞緊急送醫，被醫師宣告所剩日子不多，他心痛說：「人生最痛苦的時刻就是這一剎那」，醫師分析生活習慣，馬西屏與母親兩人平時不菸不酒、沒有高血壓、也沒有高血糖，元凶竟然是「壞膽固醇」指數過高！馬西屏恍然大悟，原來健檢報告只看總膽固醇數值是不夠的！也要注意好膽固醇與壞膽固醇數值是否差距過大。馬西屏曾因心包膜鈣化影響心臟功能需要動手術，沒想到一顆拳頭大的心臟，竟削下如牛排般大塊的組織，在生死關頭走一遭，讓馬西屏語重心長的向觀眾呼籲「醫師說的話要仔細聽呀！」

心臟內科陳冠任醫師提醒，造成血管栓塞的因素包含血壓高、血糖高、膽固醇高與抽菸，可謂是釀成心肌梗塞的「四大天王」，若民眾發生胸悶不適、持續20分鐘以上，或是出現下巴、背部等幅射性疼痛，就要當心是否為心臟警訊，更多精彩內容，請鎖定年代MUCH38台、壹綜合台MOD312台周一至周五下午4點《樂活so much》。