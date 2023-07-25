該如何撥出時間煮鮮魚料理？或是吃魚精？魚油？對於工作繁忙的外食族，人人都知道營養均衡的重要，特別是鮮魚料理富含Omega-3不飽和脂肪酸、DHA和EPA，有助於大腦、眼睛和心臟的日常保健，甚至有長輩會說：「吃魚會變聰明」。可惜的是，日常高速運轉的腦力，和不停靠過來的工作量，常讓上班族群心有餘而力不足地「忘記吃魚」。

怎樣的鮮魚飲食，對人體來說最優質、最能吸收？依序排名是鯖魚、秋刀魚和鰻魚。鯖魚口感柔嫩，價格平實，是許多人喜愛的選項；秋刀魚的滋味自然苦甘，適合搭配蘿蔔泥和檸檬汁一起享用；好吃的蒲燒鰻魚對許多人來說是高級料理，甚至有國人不習慣吃鰻魚、鰻魚外銷困難等狀況。

無論是以上3種或是其他魚類，都能對日常工作效率產生助益。那，魚油呢？營養師指出，鮮魚料理和魚油的差別，魚油較具有即食方便性，鮮魚料理的營養素則較全面完整。對於老人家，最好還是以鮮魚料理作為家常菜；對於飲食不規律的外食族，以及運動族群則推薦補充魚油，補足缺少的Omega-3不飽和脂肪酸，也要審慎挑選具有公信力的魚油品牌。

有一說是定期攝取Omega-3除了對人體有益處，對心靈保健也是一大作用。然而，美國醫學會雜誌(JAMA)卻推翻這個說法，攝取Omega-3並不能顯著改善憂鬱症。原因是許多患者過度仰賴魚油功效，忽略了飲食、睡眠、運動、社交活動的主要輔助作用。

那魚精呢？滴魚精適合剛開完刀，吸收功能障礙的病患飲用，以便修復傷口；也適合消化不良的常見腸胃疾病（胃出血則避免服用）的民眾飲用；或是，產前保養／產後修復的準媽媽／新手媽媽服用。魚精的效益則是，幫助需要飲用者調理身體、補充體力。

綜合以上，鮮魚料理有其不可或缺的存在價值，除了美味可口，同時富含多種完整的營養素，對人體有其幫助；魚油則提供快速即食方便性，須針對外食族和運動族群才有實際助益；滴魚精價格相對昂貴，卻能幫助需要飲用者，調理身體、補充體力和即戰力。無論吃鮮魚料理？魚精？還是魚油？對身心健康都是「魚」大功臣！護腦、護眼又護心，下次別再「忘記吃魚」。