在美術館，體驗與萬物共生的練習。北師美術館《酷共生》展，邀集11組包括建築、生物工程、醫學等背景各異的藝術家，援引演化生物學與性別理論的概念，交織出數個充滿差異的共生提案。

根據生物學家琳恩．馬古利斯提出的「內共生理論」，人類細胞在彼此吞噬、克服差異後共同生存，最終演化為所有生物的原始細胞。面對生態中多樣的跨物種關係，哲學家凱倫．巴芮德提出「酷兒展演性」概念，展覽「酷共生」便以此理論，探問人在生態系中，面對生命間的種種差異，如何與其他個體開展相互依存的共生練習。

劉玗的〈珍奇櫃〉根基於十七世紀植物學家奧爾格．艾伯赫．郎弗安斯的《安汶植物標本誌》，進行再圖像化的繪製練習，試圖補捉某種人類詮釋世界的方式；張辰申的〈肉身計畫：偏差愛好者〉將與人類生理構成相近的家豬骨骸、外皮、頭部、心臟、血管組織等器官，標本式擺置於展櫃中，展現出東西方對人類身體觀的思考差異。

吳思嶔的〈山羌模仿術〉則展現出另種人與其他物種的關係：先是由原住民獵人演示，人類如何學習、模仿位居食物鏈底層的山羌於山林中移動、進食、躲藏等生存技巧，並邀動物溝通師解讀山羌的想法與行為模式，探尋人與動物間行為的轉譯。

吳思嶔的〈山羌模仿術〉則透過人類學習、模仿位居食物鏈底層的山羌於山林中移動、進食、躲藏等生存技巧，探尋人與動物間行為的轉譯；顧廣毅則以白蟻生物學基礎，推測一個由生殖與性別決定階級的白蟻社會之演化進程，在未來可能成為人類寄生的烏托邦想像。

莊志維的〈直立優勢性〉則是現地製作的全新作品，以具有高度經濟價值的台灣原生種烏心石樹苗作為媒材，依高度、彎曲程度、分枝多寡等外型條件的進行篩選排列，從美術館一樓大廳一路蜿蜒至二樓展場，並賦予觀眾「挑選」的權力，於展期間不定期置換眾人意志所揀選的樹苗，藉此反思人類之於物種選汰的掌控權力，同時詰問人類社會中「優秀」概念的建構。